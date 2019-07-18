Карпин рассказал о сроках восстановления Кокорина и Мамаева после колонии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о сроках восстановления отбывающих наказание за участие в двух драках в центре Москвы футболистов Александре Кокорине и Павле Мамаеве в интервью ютуб-каналу COMMANDOS.

По словам специалиста, главное для игроков — держать себя в форме.

«Могут ли Кокорин и Мамаев вернуться на прежний уровень? Все возможно. Но зависит, конечно же, от них самих. Да, работать придется много. Хотя я думаю, что поддерживать себя в хорошей форме они в данный момент могут. Можно располнеть, как Кокорин, но потом это все сбросить. Скажу одно, по мне, их наказание – «ту мач», — заявил наставник «желто-синих».

8 мая Пресненским судом Москвы игрок петербургского «Зенита» Кокрин с братом Кириллом и хавбек «Краснодара» Мамаев были осуждены за участие в двух драках в центре столицы. Братья Кокорины были приговорены к полутора годам колонии общего режима, тогда как Мамаев — к году и пяти месяцам.

Ранее экс-заключенный рассказал об ожидающих Кокорина и Мамаева наказаниях.