Панарин: нужно бить в вертушки называющим меня «каблуком»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свой переход в команду из «Коламбус Блю Джетс», передает Sports.ru.

Россиянина возмущают обвинения в том, что клуб за него выбрала девушка Алиса. По его словам, он сам решил перейти в «Рейнджерс», тогда как спутница настаивала на переходе в другой клуб. Он был меньше, но предложение Панарину там сделали несколько больше, чем в «Нью-Йорке».

«Людям, которые пишут, что я каблук, а клуб за меня выбрала Алиса, нужно бить с вертушки. Я шучу конечно. Но на самом деле я с Алисой просто посоветовался. Так как предложение было от «Рейнджерс» и от другого клуба, который предлагал $12,5 млн. но душа у меня лежала к «Нью-Йорку». Так что позвал Алису в дом агента и спросил, что она думает.

Она сказала принимать предложение другого клуба, агент был на ее стороне. Но я не поменял решения. Попросил агента выжать из «Рейнджерс» побольше и мы уехали в Нью-Йорк», — рассказал хоккеист.

Ранее сообщалось, что Панарин провел первую тренировку в форме «Нью-Йорк Рейнджерс» после отпуска.