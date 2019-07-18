Оштрафованные российские синхронистки стали чемпионками мира

Российская сборная по синхронному плаванию заняла первое место в квалификации комбинированной программы на чемпионате мира — 2019 по водным видам спорта.

Турнир проходит в корейском городе Кванджу.

Синхронистки смогли взять первенство ЧМ с программой «Половецкие пляски», за которую получили 96,5667 балла. Один балл у национальной команды был снят из-за превышения нормы продолжительности выступления.

Серебро турнира досталось китаянкам, в активе которых было 96,0000 баллов. Тройку призеров замыкает сборная Украины с 94,3333 баллами.

Финал в этом виде программ пройдет 20 июля.

Пока в медальном зачете лидером является сборная Китая. На ее счету десять золотых, три серебряные и одна бронзовая награда. Россияне находятся на вторм месте по этому показателю с пятью золотыми и тремя серебряными медалями. У отечественной команды нет ни единой бронзу.

Турнир завершится 28 июля.

Ранее сообщалось, что сборная России стала второй на Универсиаде в Неаполе.