Гендиректор «Зенита» рассказал о трансферных планах клуба
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает ТАСС.
«Что касается дополнительных переходов, да, у нас есть планы. Может быть, удастся приобрести пару игроков до закрытия трансферного окна с целью усиления отдельных позиций», — цитирует Медведева пресс-служба команды.
«Зенит» является действующим чемпионом России. В нынешнем сезоне команда обыграла «Тамбов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о заинтересованности клуба во вратаре московского «Локомотива» Гилерме.