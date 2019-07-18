Отец Неймара прибыл на переговоры с «Ювентусом»

Отец форварда «Пари-Сен-Жермен» Неймара отправился в Турин на встречу с представителями «Ювентуса», сообщает Rai Sport.

По информации издания, с отцом футболиста встретится спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи. Стороны пока не вели переговоры о переходе форварда из «ПСЖ».

Отмечается, что встреча будет носить исключительно информативный характер.

В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. В активе футболиста 23 забитых мяча.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет перейти в один из четырех топ-клубов Европы.