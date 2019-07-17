Глушакову предлагали контракт с зарплатой € 300 тысяч

Казанский «Рубин» планировал приобрести полузащитника Дениса Глушакова до его перехода в грозненский «Ахмат», сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, клуб из столицы Татарстана предлагал футболисту контракт на один год с зарплатой в размере около € 300 тыс. Казанцы вели переговоры с игроком до расторжения его соглашения с московским «Спартаком».

Глушаков перешел в «Ахмат» на правах свободного агента в конце июня. Он не принял участие в матче первого тура чемпионата России против «Краснодара».

Ранее сообщалось, что вопрос о возвращении Глушакова в общую группу будет решаться через два-три дня.