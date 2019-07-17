Уткин раскритиковал «Ростов» за жалобы на время матчей

Известный журналист Василий Уткин в эфире «Эхо Спорт» раскритиковал позицию «Ростова». В команде оказались недовольны тем, что матчи начинаются в позднее время.

В первом и втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» играет дома. Матчи начинаются в 21.30 по московскому времени.

«Я считаю, что в «Ростове» к этому относятся абсолютно неправильно. Вся эта буча не стоит выеденного яйца. Это очень однобокая позиция. Выступаю с тех позиций, что Ростов не хуже Грозного и абсолютно точно ничуть не хуже Краснодара. В Краснодаре матчи регулярно начинаются в 9 вечера. И то, что в южном городе России летом они планируются в позднее время суток, вообще нет ничего удивительного.

Да, сейчас не так уж и жарко, но когда это планируется, почему бы это не учесть. В Краснодаре другие люди что ли живут? Или он тоже не окружен степными станицами, откуда люди иногда хотят приехать на матч? Точно также это все происходит, но почему-то в Краснодаре это возможно. Я не думаю, что разница в полчаса так важна», — заявил Уткин.

Ранее Уткин назвал позорным гол «Локомотива» в первом туре РПЛ.