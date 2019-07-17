Футболист сборной России перешел испанский клуб

Футболист молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) Роман Тугаринов перешел в резервную команду испанского «Эспаньола». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба из Барселоны.

Как информирует источник, 19-летний Тугаринов и резервная команда «Эспаньола» заключили соглашение на три года.

В детстве Тугаринов учился в академии «Барселоны», играл в составе юношеской и второй команд каталонцев.

В прошедшем сезоне сезоне играл на правах аренды за каталонскую «Корнелью».

Ранее сообщалось, что защитник «Сампдории» близок к переходу в «Оренбург».