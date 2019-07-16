Усик посетил Крым и призвал всех не останавливаться

Непобежденный украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик побывал в Крыму. Публикации доступны в инстаграм-профиле спортсмена.

«Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться», — подписал фотографии известный спортсмен.

Усик не раз подвергался критике со стороны украинских СМИ из-за нежелания высказывать собственное мнение по поводу территориальной принадлежности Крыма. На вопросы журналистов, чей же сейчас Крым, Усик всегда отвечает, что он «божий».

Симферополь — родина Александра, в нем он родился и вырос. В более ранних интервью Усик не раз называл Крым своей родиной.

Следующий выход на ринг у Усика запланирован на сентябрь. Соперником станет камерунский боксер Карлос Такам, выступающий в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что британский тяжеловес Диллиан Уайт прокомментировал решение WBO сделать Александра Усика обязательным претендентом на пояс в тяжелом весе