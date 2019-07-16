Губерниев состарил себя и стал похожим на Ельцина

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Дмитрий Губерниев на церемонии вручения «Тэфи-2018» Дмитрий Губерниев на церемонии вручения «Тэфи-2018»
Дмитрий Губерниев на церемонии вручения «Тэфи-2018»
РИА Новости

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев не отстал от трендов и присоединился к флешмобу, где звезды специально старят себя в мобильном приложении, сообщает Sport24.

По мнению Губерниева, выложившего результаты в своем профиле Instragram, он в старости очень похож на экс-президента России Бориса Ельцина.

«Дорогие россияне! Борис Николаевич жил, жив и будет жить!», — написал под публикацией телеведущий.

Тренд на то, чтобы увидеть, как ты будешь выглядеть в старости, популярен в России последние несколько месяцев. В спортивной среде уже позабавили своих фанатов главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и российский боец смешанного стиля Александр Волков.

Ранее сообщалось, что российского комментатора Дмитрия Губерниева раскритиковали за слова в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)