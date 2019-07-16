Губерниев состарил себя и стал похожим на Ельцина
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев не отстал от трендов и присоединился к флешмобу, где звезды специально старят себя в мобильном приложении, сообщает Sport24.
По мнению Губерниева, выложившего результаты в своем профиле Instragram, он в старости очень похож на экс-президента России Бориса Ельцина.
«Дорогие россияне! Борис Николаевич жил, жив и будет жить!», — написал под публикацией телеведущий.
Тренд на то, чтобы увидеть, как ты будешь выглядеть в старости, популярен в России последние несколько месяцев. В спортивной среде уже позабавили своих фанатов главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и российский боец смешанного стиля Александр Волков.
Ранее сообщалось, что российского комментатора Дмитрия Губерниева раскритиковали за слова в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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