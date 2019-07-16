Алексей Миранчук рассказал о своем будущем в Европе

Атакующий полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук стал участником Youtube-шоу Евгения Савина «Красава» и рассказал о том, в какие клубы он бы перешел безотносительно условий, сообщает «Спорт-экспресс».

«Головин у нас уехал, и сейчас многие молодые у нас в чемпионате на это нацелены. Я не живу мыслью, что надо ехать в Европу. Какие-то цели ты ставишь, но очень сильно не заглядываешь. Конечно, хотелось бы попробовать себя в Европе, потому что если здесь останусь, то буду жалеть», — признался 23-летний футболист.

Также спортсмен рассказал, что внутри многие боятся пойти по этому пути, потому что за границей совершенно другой футбол. Сам Алексей предпочел бы для старта заграничной карьеры какую-нибудь среднюю испанскую команду.

«Кроме «Барселоны», готов, не глядя в контракт, уехать в дортмундскую «Боруссию», в «Атлетико», «Арсенал»», — добавил Миранчук.

Ранее сообщалось, что глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал спорный гол полузащитника московского «Локомотива» Алексей Миранчука в ворота казанского «Рубина».