Медведева изменила взгляд на тренировки после ухода от Тутберидзе

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала об адаптации в Канаде.

По словам фигуристки, после переезда из России ей было тяжело в физическом и психологическом плане, а адаптации проходила тяжело.

«Но только сейчас я ко всему привыкла. Теперь в «Крикет-клабе» я чувствую себя полностью комфортно, даже как дома. Такое ощущение, что я тут всю жизнь занимаюсь», — цитирует Медведеву сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсменка отметила, что на тренировках она чувствует себя как дома.

«Раньше каток был для меня просто местом работы. Когда было тяжело, то каток для меня становился местом напряженной работы. «Крикет-клаб» же ассоциируется с работой, которая тебе нравится. Здесь ты делаешь все только для себя», — добавила фигуристка.

В мае 2018 года Медведева перешла от российского тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Ранее Медведева рассказала о подготовке к новому сезону.