Африканский форвард перешел в клуб вместо однофамильца

Гамбийский форвард Альфа Джаллоу попал в неприятную историю, спустя сутки после подписания контракта он был исключен из команды, сообщает Foroyaa Sport.

Футболист перешел в турецкий «Менеменспор», однако уже через сутки с ним был разорван контракт из-за того, что его перепутали с однофамильцем. Команда из Турции была заинтересована вовсе не в Альфе Джаллоу, а в его соотечественнике Ламине Джаллоу.

После того, как выяснилось, что футболистов перепутали, договор с «неправильным» игроком был расторгнут. Джаллоу оказался в статусе свободного агента. Последним клубом, за который он выступал, была команда второго дивизиона чемпионата Италии «Салернитана».

Ранее новичок «Ювентуса» рассказал о своем переходе в клуб.