Уткин назвал позорным гол «Локомотива» в первом туре РПЛ

Известный блогер и журналист Василий Уткин в эфире «Эхо Спорт» заявил, что гол «Локомотива» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина» был оформлен с ошибкой.

Автором забитого мяча стал полузащитник Алексей Миранчук. Уткин заявил, что мяч был забит с нарушением правил.

«Локомотив» забил неправильный гол в этом матче. Гол Миранчука со штрафного нельзя было засчитывать. По новым правилам нельзя к стенке пристраивать свою стенку из футболистов. Судья Вилков об этом просто забыл.

Но это прямо запрещено нынешними правилами. Так что это грубейшая ошибка судьи. Скорее всего, она объясняется именно тем, что правило новое. Но гол Миранчука нельзя было засчитывать, штрафной необходимо было перебить», — заявил он.

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