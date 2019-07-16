Назван лучший игрок матча «Локомотив» — «Рубин»

Стало известно, кто стал лучшим игроком матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином», передает «Бомбардир.ру».

Лучшим игроком встречи признан полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Он открыл счет в матче и стал автором единственного гола команды. Матч завершился со счетом 1:1.

Выбор был сделан бывшим главным тренером молодежной сборной России, а ныне телеэкспертом Николай Писарев.

«Как решился на удар? Хорошая позиция, тем более отрабатываем штрафные. Просто не было смысла делать подачу. Попал, исполнил, забил», — прокомментировал свой гол Миранчук.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» расстроены ничьей с «Рубином».