Российская премьер-лига (РПЛ) обновила рекорд по посещаемости в первом туре, сообщает РИА «Новости».

Восемь матчей собрали суммарно 183 617 зрителей (22 952 за матч). Прошлый рекорд был зафиксирован в прошлом сезоне. Тогда посещаемость в первом туре составила 169 600 человек (21 200 за матч).

Примечательно, что сезон-2018/19 оказался самым посещаемым за всю историю Лиги. За 240 матчей 4 036 196 зрителей наблюдали встречи с трибун, это на 20 процентов больше предыдущего показателя.

Финальный матч первого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Рубином» завершился результативной ничьей — 1:1.

Ранее наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал пропавшим сезон для Фарфана.