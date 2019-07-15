Эксклюзивное интервью с Неймаром было украдено

Эксклюзивное интервью с 27-летним нападающим «ПСЖ» Неймаром было украдено у бразильского телевидения, сообщает Marca.

Съемка проводилась на побережье Сан-Пауло. Во время возвращения журналистов в редакцию, кто-то похитил запись из салона их автомобиля. Теперь трансляция интервью перенесена на несколько дней.

Перед встречей бразильский спортсмен попросил интервьюеров не зацикливаться на вопросах правосудия и его дальнейшей карьеры. Последнее время вокруг суперзвезды ходит много слухов по поводу его возвращения в испанскую «Барселону».

В предыдущем сезоне Неймар провел за парижан 28 матчей и забил 23 гола.

Ранее сообщалось, что Неймар, пропустивший старт предсезонной подготовки, прибыл в расположение «Пари-Сен-Жермен».