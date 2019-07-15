Загитова вместе с собакой открыли бутылку в челлендже

Российская фигуристка Алина Загитова поучаствовала в популярном челлендже открывания бутылки в своем Инстаграме.

Загитова решила подойти к челленджу оригинально, и открыла бутылку лапой своей любимой собаки. Эта собака — подарок от глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Впрочем, до конца уникальным челлендж от Загитовой не оказался - хоккеист Маркус Нутиваара уже открывал бутылку с помощью его таксы.

Впервые челлендж продемонстрировали бойцы ММА, открывавшие бутылку ударом ноги с разворота. Со временем вызов приняли многие известные личности, такие как защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос и киноактер Джейсен Стетем.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алина Загитова избежала наказания за вождение автомобиля, будучи несовершеннолетней.

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