Загитова вместе с собакой открыли бутылку в челлендже
Российская фигуристка Алина Загитова поучаствовала в популярном челлендже открывания бутылки в своем Инстаграме.
Загитова решила подойти к челленджу оригинально, и открыла бутылку лапой своей любимой собаки. Эта собака — подарок от глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Впрочем, до конца уникальным челлендж от Загитовой не оказался - хоккеист Маркус Нутиваара уже открывал бутылку с помощью его таксы.
Впервые челлендж продемонстрировали бойцы ММА, открывавшие бутылку ударом ноги с разворота. Со временем вызов приняли многие известные личности, такие как защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос и киноактер Джейсен Стетем.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алина Загитова избежала наказания за вождение автомобиля, будучи несовершеннолетней.
Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Это лучший #bottlecapchallenge ��!!! . . . #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma