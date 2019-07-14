Олимпийская чемпионка рассказала о травле из-за Загитовой

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым, рассказала о травле из-за олимпийской чемпионки — 2018 Алины Загитовой, передает «Спорт-Экспресс».

Она заявила, что подверглась нападкам фанатов Загитовой из-за дружбы с Евгенией Медведевой.

«Многие говорили, что я загнобила Алину. Мол, я капитан, как же так. Но мы все взрослые спортсмены, добившиеся успехов. Если возникает вопрос, человек подходит сам, каждый ведь настраивается по-своему.

Я не оправдываюсь, но меня так уничтожали в интернете после той истории, это было удивительно. У меня есть время ответить, если человек адекватный. И некоторые признавали в переписке, что были не правы», — заявила Боброва.

Ранее Боброва заявила, что Камила Валиева на Играх-2022 достигнет формы Загитовой в Корее.