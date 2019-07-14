В «Сочи» раскритиковали судейство в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко раскритиковал судейство в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает ТАСС.

Встреча завершилась минимальной победой «Спартака» со счете 1:0. Отмечалось, что в первом тайме арбитр Владимир Москалев не назначил пенальти. Также сообщалось, что мяч «Спартака» был забил с нарушением правил.

«Вчера была хорошая игра, надо было использовать свои моменты и выигрывать, вышли с хорошим настроем. Я считаю, что пенальти в первом тайме был. Все, и я тоже, считают, что гол был забит с нарушением правил. Конечно, я за применение VAR, тогда не будет таких ошибок», — заявил Рубашко.

Ранее сообщалось, что интересовавший ЦСКА голкипер Сослан Джанаев перешел в «Сочи».