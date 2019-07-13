Серена Уильямс проиграла Симоне Халеп в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона.
В решающем матче седьмая ракетка мира одержала победу над представительницей США Сереной Уильямс со счетом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 58 минут.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира.
Теннис. Уимблдон. Финал
Симона Халеп (Румыния) — Серена Уильямс (США) — 6:2, 6:2