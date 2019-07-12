Гризманн официально стал футболистом «Барселоны»

«Барселона» объявила о переходе нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщается на официальном сайте клуба.

Пресс-служба сине-гранатовых опубликовала в твиттере ролик с французским футболистом и подписала его: «Мы ждали этого».

Соглашение с Гризманном рассчитано на пять лет. «Барселона» приобрела Гризманна за €120 млн, а сумма отступных за форварда составит €800 млн.

О решении покинуть «Атлетико» Гризманн объявил в середине мая. Он выступал в клубе с 2014 года.

В прошедшем сезоне 28-летний француз стал автором 21 гола и сделав десять голевых передач, выступая за «матрасников».

Ранее сообщалось, что агент Гризманна заплатит отступные за клиента.