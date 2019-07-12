Медведь стал футболистом «Ростова»

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» объявил о подписании 19-летнего полузащитника Владимира Медведя. Сообщение об этом появилось на официальном сайте команды.

Футболист является воспитанником минского «Динамо».

На его счету выступления за новополоцкий «Нафтан», брестский «Динамо» и «Слуцк». Уже в 17 лет он стал игроком Высшей лиги чемпионата страны.

«Приветствуем Владимира в нашем клубе. Желаем ему яркой игры в составе «Ростова», — говорится в заявлении российской команды.

В завершившемся сезоне «Ростов» финишировал на девятом месте чемпионата России. В 30 играх РПЛ игроки ростовского клуба смогли набрать 41 очко.

13 июля состоится первая встреча команды в сезоне-2019/20. «Ростов» встретится с «Оренбургом» на домашнем поле.

Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» снова могут заявлять новых футболистов.