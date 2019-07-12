Петржела: «Зенит» может завоевать золото второй раз подряд

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Чемпионат.com».

Чех высказал предположение о том, что сине-бело-голубые являются одними из главных претендентов на золотые медали чемпионата.

«Зенит» - один из тех, кто может побороться за титул. Очень силен «Локомотив». Уверен, может навязать борьбу и ЦСКА. Насколько все готовы к новому вызову, покажет только старт чемпионата», — сказал Петржела.

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