Нападающая сборной США: в нашей команде есть лесбиянки

Футболистка сборной США Меган Рапино рассказала о своих партнершах по сборной во время чемпионата мира по футболу, сообщает «Чемпионат.com».

«У нас собралась невероятная команда, такая сильная, с великолепным чувством юмора. Да мы просто хулиганки! Нет ничего, что могло бы разделить нас. В сборной есть девушки с цветными волосами, с татуировками и дредами, есть черные, есть гетеросексуалки и лесбиянки» ,— сказала Рапино.

Напомним, что сборная США одержала победу на прошедшем во Франции чемпионате мира по футболу. В финальном матче американки обыграли сборную Голландии со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что сборная Алжира пробилась в полуфинал Кубка Африки.