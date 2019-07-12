Чорлука: молодые игроки должны проявить себя в этом году

Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука считает, что молодые футболисты из молодежной команды «железнодорожников» должны проявить себя в наступающем сезоне, сообщает «Чемпионат.com».

Хорват рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата России и выразил надежду, что красно-зеленые сохранят ведущие позиции.

«В настоящий момент мы поставили очень высокую планку в плане результатов. Надо держать этот уровень. У нас замечательная команда, есть много молодых ребят, которые должны себя показать в этом сезоне», — сказал Чорлука.

Ранее сообщалось, что Лоран Косьельни может перейти во французский «Ренн».