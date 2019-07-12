Толян перебрался в Италию

Немецкий защитник Джереми Толян стал игроком итальянского «Сассуоло», сообщает официальный Тwitter-аккаунт клуба.

Арендное соглашение между дортмундской «Боруссией» и черно-зелеными рассчитано на один сезон. У итальянской команды есть право выкупа футболиста.

Зимой этого года 24-летний защитник провел, выступая на правах аренды за шотландский «Селтик». В составе «кельтов» он появлялся на поле 14 раз, однажды сумев отдать результативную передачу. Толян является действующим чемпионом Шотландии.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» сделал официальное предложение по нападающему сборной Бельгии Ромелу Лукаку.