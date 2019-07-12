Панарин и Бобровский устроили танцевальный баттл под хиты Шнура и Скриптонита
Российские игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Артемий Панарин и Сергей Бобровский, устроили танцевльный баттл, передает Sport24.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин выложил в инстаграм фрагмент танцевального поединка, на котором хоккеисты двигаются под песни Скриптонита и группировки «Ленинград».
Прошлый сезон Бобровский и Панарин провели вместе, играя за «Коламбус». Хоккеисты помогли клубу установить лучшее достижение в истории, дойдя до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что Панарин сфотографировался с формой «Чеховских Медведей».