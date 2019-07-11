Голкипер сборной Чили жестко высказался в адрес Месси

Голкипер сборной Чили Джонни Эррера высказался в ответ на резонансные слова Лионеля Месси, передает «Чемпионат.com».

Капитан сборной Аргентины разразился критикой в адрес работы судей на Кубке Америки.

«У Аргентины есть два чемпиона мира: один по диктатуре, а другой с голом, забитым рукой.

Месси, теперь твоя очередь проигрывать и молчать. Аргентина готовилась к чемпионату мира — 2018, Месси был дисквалифицирован на четыре игры после того, как в игре с Чили оскорбил судью. Но затем наказание сократили и он получил только одну игру дисквалификации. О чем Месси вообще говорит?» — цитирует Эрреру El Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что Аргентина обыграла Чили в матче за третье место турнира (2:1).

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