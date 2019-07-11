Поветкин может вернуться на ринг в августе
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин может провести бой в августе в Англии, передает ТАСС.
Об этом заявил руководитель команды промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов.
«Если не удастся найти вариант боя до конца июля, то Александр выступит в августе. Этот бой будет в Англии», — отметил Корнилов.
Стоит отметить, что в последнем поединке Поветкин был нокаутирован в титульном противостоянии с Энтони Джошуа.
Ранее Ковалев планирует завершить карьеру в конце 2020 года.