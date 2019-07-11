Гендиректор «Сочи» прокомментировал слухи о Джанаеве

Генеральный директор клуба-новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Дмитрий Рубашко дал комментарий относительно слухов о будущем экс-вратаря польской «Медзи» Сослана Джанаева.

По словам Рубашко, голкипер не будет выступать в сочинской команде.

«У нас Сослана нет. Да и такого варианта, что он перейдет в «Сочи», нет», — заявил гендиректор в комментарии «Газете.Ru».

Сообщалось, что в услугах Джанаева, являющегося воспитанником московского ЦСКА, претендует сразу несколько турецких клубов, а также варшавская «Легия».

Напомним, что вторую половину сезона вратарь провел в польской «Медзи». За семь матчей Джанаев пропустил 13 мячей.

Ранее сообщалось, что стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА.£