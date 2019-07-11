Тренеры «Ромы» разругались перед тренировкой команды

В стане римского «Ромы» произошел конфликт, сообщает Corriere dello Sport.

Стычка произошла между главным тренером итальянской команды Паулу Фонсекой и его помощником Тиагу Леалом. Сообщается, что наставник повысил голос на помощника.

Смягчить атмосферу попытался представитель тренерского штаба римлян Нуну Кампуш.

Леал отвечает за тактику команды. Он работает в клубе с 2014 года, тогда же в «Рому» пришел и Фонсека. Вместе специалисты работали в донецком «Шахтере» с 2016 по 2019 год.

Контракт наставника с римским клубом рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что президент неаполитанского «Наполи» уверен в желании игрока мадридского «Реала» Хамеса Родригеса перейти к ним.