CAS отменил пожизненное наказание Мутко

11 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по апелляции вице-премьера Российской Федерации по вопросам строительства Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпиаде в любом качестве, сообщает ТАСС.

По информации, опубликованной на сайте суда, обжалование наказания было удовлетворено.

Санкции были наложены на заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития 5 декабря 2017 года.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на основании доклада комиссии Самуэля Шмида заключил, что во время Игр в Сочи 2014 года якобы осуществлялись намеренные манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов.

На тот момент Мутко занимал должность министра спорта России, что и привело к наказанию.

Ранее сообщалось, что министр спорта Павел Колобков высказался о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).