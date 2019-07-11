Выступающий в РПЛ швед рассказал о жизни в России

Хавбек «Краснодара» швед Кристоффер Олссон рассказал о том, как проходит его адаптация в России, передает RT.

Он перешел в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) в начале этого года.

По словам футболиста, жителям скандинавских стран будет легко приспособиться к жизни в России из-за схожих погодных условий и территориальной близости к родным краям.

Он также отметил качественную работу тренера, трудоспособность и преданность команде.

Трансфер Олссена обошелся «Краснодару» в €4,9 млн.

Ранее экс-игрок «быков», а ныне форвард московского «Локомотива» Федор Смолов рассказал, почему отказался от алкоголя в прошлом сезоне.