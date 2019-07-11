Выступающий в РПЛ швед рассказал о жизни в России
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Хавбек «Краснодара» швед Кристоффер Олссон рассказал о том, как проходит его адаптация в России, передает RT.
Он перешел в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) в начале этого года.
По словам футболиста, жителям скандинавских стран будет легко приспособиться к жизни в России из-за схожих погодных условий и территориальной близости к родным краям.
Он также отметил качественную работу тренера, трудоспособность и преданность команде.
Трансфер Олссена обошелся «Краснодару» в €4,9 млн.
Ранее экс-игрок «быков», а ныне форвард московского «Локомотива» Федор Смолов рассказал, почему отказался от алкоголя в прошлом сезоне.