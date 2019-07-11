Овечкин — лучший хоккеист года

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин был признан лучшим игроком года по версии ESPN.

На титул также претендовали игрок «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и игрок «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

В завершившемся сезоне Овечкин смог в восьмой раз завоевать звание лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ.

33-летний россиянин стал автором 51 результативного броска и 38 голевых передач за 81 матч.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» отметил годовщину свадьбы с супругой Анастасией Шубской.