Игрок «Арсенала» расплакался из-за расистских оскорблений

Полузащитник лондонского «Арсенала» Джорди Осеи-Туту, который сейчас находится в аренде в немецком «Бохуме» подвергся расистским оскорблениям во время матча, сообщает The Sun.

Это произошло в контрольном матче против швейцарского «Санкт-Галлена».

В конце первого тайма 20-летнего темнокожего футболиста оскорбил тунисский защитник швейцарского клуба Слиман Кшук. Осей-Туту высказал претензии главному арбитру и покинул пределы поля в слезах, несмотря на уговоры партнеров. Однако во втором тайме Осей-Туту все же вернулся в игру.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» просит у «Арсенала» за Заа £100 млн.

Jordi Osei-Tutu very upset after an altercation with an opposition player, believed to be #28 Silman Kchouk & he clearly says he was called "a black c**t".

Credit to JOT for returning to the field.

Mertesacker, Ben Knapper & #AFC will be considering what's best for JOT now. pic.twitter.com/7zrdVyhtZi