Американская футболистка может выиграть у Трампа на президентских выборах

Капитан женской сборной США Меган Рапино могла бы выиграть президентские выборы в США, сообщает Public Policy Polling.

Об этом свидетельствуют данные опроса.

Аналитическая компания провела опрос после финала женского чемпионата мира по футболу, в котором американская сборная стала победителем турнира, а Рапино, являющаяся открытой лесбиянкой, была признана лучшим игроком ЧМ.

Согласно опросу, за Рапино на выборах президента, которые пройдут осенью следующего года, проголосовали бы 42% респондентов, а за действующего президента Трампа — 41%.

Рапино недолюбливает Трампа и накануне отказалась от визита в Белый дом.

Ранее она жестко ответила Трампу.