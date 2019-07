«Сент-Луис» Тарасенко выиграл в номинации камбек года

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» стал победителем в номинации «Камбек года» на церемонии награждения лучших спортсменов года ESPYS, сообщает ESPN.

За «блюзменов» выступают российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Сент-Луис» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Бостон Брюинз» со счетом 4-3.

Ранее Николишин раскритиковал замену тренера в сборной России по хоккею.

From worst team in the league in January to Stanley Cup Champions



The St. Louis Blues win the ESPY for Best Comeback. pic.twitter.com/NS4w3c60T6