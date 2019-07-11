«Сент-Луис» Тарасенко выиграл в номинации камбек года
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» стал победителем в номинации «Камбек года» на церемонии награждения лучших спортсменов года ESPYS, сообщает ESPN.
За «блюзменов» выступают российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.
Напомним, что в прошедшем сезоне «Сент-Луис» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Бостон Брюинз» со счетом 4-3.
Ранее Николишин раскритиковал замену тренера в сборной России по хоккею.
From worst team in the league in January to Stanley Cup Champions ��— ESPYS (@ESPYS) 11 июля 2019 г.
The St. Louis Blues win the ESPY for Best Comeback. pic.twitter.com/NS4w3c60T6