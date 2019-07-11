«ПСЖ» оштрафует Неймара на €375 тысяч

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» оштрафует нападающего Неймара на €375 тысяч, сообщает UOL.

Неймар не явился в расположение клуба для подготовки к новому сезону.

В понедельник парижане выступили с официальным заявлением, отметив отсутствие бразильца на тренировочной базе. Позже отец и агент Неймара заявил, что клуб знал о том, что он вернется с опозданием в связи с деятельностью его благотворительного фонда.

Ранее не приехавший на тренировки в «ПСЖ» Неймар был замечен на отдыхе.