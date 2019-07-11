Американская футболистка жестко ответила Трампу

Футболистка женской сборной США Меган Рапино ответила отказом на приглашение в Белый дом, сообщает The Guardian.

Сборная США накануне выиграла женский чемпионат мира, в связи с чем, президент Америки Дональд Трамп пригласил команду на встречу в Белый дом.

«Ваш посыл исключает людей. Вы исключаете людей, похожих на меня, вы исключаете людей разных рас и национальностей, вы исключаете американцев, которые, возможно, поддерживают вас.

Нам приходится расплачиваться за лозунг «Сделаем Америку снова великой». Это возвращение в эпоху, которая не была великой для всех. Это могло бы быть здорово для нескольких человек, и, может быть, Америка сейчас хороша для нескольких человек», — сказала Рапино.

Также она отметила, что Америка сейчас, возможно, хороша только для нескольких человек.

«Вы, как глава этой страны, несете невероятную ответственность – вы должны заботиться о каждом человеке, вам нужно делать самое лучшее для всех», — добавила чемпионка мира.

Ранее WP сообщила про выборочную амнезию Трампа.