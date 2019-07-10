Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон

Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.

Ее муж принц Гарри участвовал в благотворительном турнире по поло.

Также на этом мероприятии присутствовали принц Уильям со своей супругой Кейт Миддлтон и их дети.

Меган Маркл установила рекорд, никто из королевской семьи до этого не показывал своего наследника так рано. Однако основное внимание фотографов было приковано к детям Кейти Миддлтон, а малыш Арчи находился в руках у матери, которая держалась подальше от звездных родственников.

Ранее Меган Маркл вывела поклонников неподобающим видом.