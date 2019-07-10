СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера

Алексей Кудашов назгначен на пост главного тренера СКА, передает «Чемпионат.com».

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, он заменит на этой должности Илью Воробьева.

Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.

Стоит отметить, что главным достижением специалиста в должности главного тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина — 2017 с ярославским «Локомотивом». С апреля 2018 года Кудашов совмещал работу в штабе сборной России и штабе СКА.

Ранее трехкратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру.