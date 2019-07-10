«Спартак» подписал хавбека «Вольфсбурга» Баду

Московский «Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Вольфсбурга» Малкольма Баду.

Об этом красно-белые сообщили в своем официальном твиттере.

«Малкольм Баду стал игроком «Спартака». 22-летний немецкий футболист — воспитанник «Вольфсбурга». Он привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U20 в 2017 году. Добро пожаловать в «Спартак», Малкольм!» — говорится в заявлении московичей.

Стоит отметить, что сумма трансфера пока остается неизвестной.

Ранее Тарасов рассказал о том, как «Локомотив» отказался оплатить ему операцию.