Заклятый противник Хабиба поделился своей главной целью

Экс-временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон​ готов выйти на замену в случае травмы одного из бойцов в поединке чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Дастина Порье.

Супербой пройдет в сентябре в Абу-Даби.

«В первую очередь меня интересует бой с Хабибом Нурмагомедовым или Дастином Порье. Или поединок за титул, если одного из них придётся заменить. Позднее я могу отправиться в полусредний вес.

Но сейчас для меня главная цель — Хабиб. Я хочу чемпионский пояс», — цитирует Фергюсона MMAJunkie.

Стоит отметить, что в своем последнем поединке Фергюсон техническим нокаутом одолел Дональда Серроне.

Ранее легенда ММА назвал самый быстрый нокаут в UFC «столкновением машин».