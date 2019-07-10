Легенда советского хоккея оценил профессионализм нового тренера сборной

Двукратный олимпийский чемпион, в прошлом выступавший за московские «Локомотив» и ЦСКА, Борис Михайлов прокомментировал смену главного тренера сборной России по хоккею, передает ТАСС.

Прославленный спортсмен отметил, что назначение Алексея Кудашова на пост рулевого не стало для него неожиданностью.

«Дискуссий по итогам выступления на чемпионате мира не было. Причин, по которым сняли Илью Воробьева, тоже не озвучивали. Хотя лично для меня перестановка была ожидаемой», — сказал Михайлов.

Также бывший нападающий сборной СССР выразил мнение о работе Кудашова. Он считает, что за время работы в мытищинском «Атланте» и ярославском «Локомотиве», новый главный тренер сборной проявил себя на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал эффектное сальто с яхты.