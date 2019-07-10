Забег в костюмах тираннозавров прошел в США
Необычный спринтерский забег прошел на ипподроме «Emerald Downs» в американском городе Оберн, передает Time.
Соревнований прошло в перерыве между скачками. В нем приняли участие 25 человек в костюмах тираннозавров. В забеге выступили офисные сотрудники местной компании, занимающейся борьбой с грызунами и насекомыми. Победителем стал участник под номером 13.
Отмечается, что на предыдущих мероприятиях сотрудники бегали в гавайских нарядах и римских тогах.
Ранее сообщалось, что сотни велосипедистов съехали с «Адской горы» и устроили завал.
GREATEST RACE EVER! T-Rex race draws the dinosaurs #8NNhttps://t.co/DxLjycc8Rj pic.twitter.com/rkzEu9R1U7— 8 News NOW (@8NewsNow) 9 июля 2019 г.