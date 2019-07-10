Забег в костюмах тираннозавров прошел в США

Необычный спринтерский забег прошел на ипподроме «Emerald Downs» в американском городе Оберн, передает Time.

Соревнований прошло в перерыве между скачками. В нем приняли участие 25 человек в костюмах тираннозавров. В забеге выступили офисные сотрудники местной компании, занимающейся борьбой с грызунами и насекомыми. Победителем стал участник под номером 13.

Отмечается, что на предыдущих мероприятиях сотрудники бегали в гавайских нарядах и римских тогах.

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