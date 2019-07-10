Фанаты «Реалы» шокированы формой Азара
Болельщики мадридского «Реала» выразили недовольство физической формой новичка команды Эдена Азара.
На последних фотографиях, сделанных клубом, видно, что у бельгийского полузащитника имеются проблемы с весом.
«Мы реально отдали € 100 млн за толстяка Азара», — написал один из болельщиков в твиттере.
«Как вообще Азар мог так растолстеть всего за один месяц? Это выше человеческих возможностей», — удивился другой пользователей соцсети.
На обложке свежего номера AS Азар предстал в хорошей форме, однако оказалось, что на снимке голова хавбека была приставлена к телу нападающего Карима Бензема.
28-летний бельгиец заключил с мадридским клубом пятилетний контракт — до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.
Ранее экс-тренер «Реала» высказался о переходе Азара.
OMG, caption this guys�� ��— GoalsTV⚽️ (@goalstv3) 9 июля 2019 г.
AS used Benzema's body to put Hazard's head for their cover!
Hazard nowadays is getting fat! pic.twitter.com/NxK46gJGt8