Фанаты «Реалы» шокированы формой Азара

Болельщики мадридского «Реала» выразили недовольство физической формой новичка команды Эдена Азара.

На последних фотографиях, сделанных клубом, видно, что у бельгийского полузащитника имеются проблемы с весом.

«Мы реально отдали € 100 млн за толстяка Азара», — написал один из болельщиков в твиттере.

«Как вообще Азар мог так растолстеть всего за один месяц? Это выше человеческих возможностей», — удивился другой пользователей соцсети.

На обложке свежего номера AS Азар предстал в хорошей форме, однако оказалось, что на снимке голова хавбека была приставлена к телу нападающего Карима Бензема.

28-летний бельгиец заключил с мадридским клубом пятилетний контракт — до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.

Ранее экс-тренер «Реала» высказался о переходе Азара.

OMG, caption this guys



AS used Benzema's body to put Hazard's head for their cover!



Hazard nowadays is getting fat! pic.twitter.com/NxK46gJGt8