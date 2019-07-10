Фанаты «Реалы» шокированы формой Азара

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Полузащитник «Реала» Эден Азар Полузащитник «Реала» Эден Азар
Полузащитник «Реала» Эден Азар
Reuters

Болельщики мадридского «Реала» выразили недовольство физической формой новичка команды Эдена Азара.

На последних фотографиях, сделанных клубом, видно, что у бельгийского полузащитника имеются проблемы с весом.

«Мы реально отдали € 100 млн за толстяка Азара», — написал один из болельщиков в твиттере.

«Как вообще Азар мог так растолстеть всего за один месяц? Это выше человеческих возможностей», — удивился другой пользователей соцсети.

На обложке свежего номера AS Азар предстал в хорошей форме, однако оказалось, что на снимке голова хавбека была приставлена к телу нападающего Карима Бензема.

28-летний бельгиец заключил с мадридским клубом пятилетний контракт — до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.

Ранее экс-тренер «Реала» высказался о переходе Азара.