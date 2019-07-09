Гилерме уйдет из «Локомотива» в другой московский клуб

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с продлением контракта голкипера Маринато Гилерме.

По словам функционера, железнодорожники не могут повторить предложение другого столичного клуба.

«У него контракт до 31 декабря, но они просят отпустить его сейчас. Скорее всего, он останется до того срока, а потом уйдет», — цитирует Кикнадзе «Чемпионат.com».

По словам гендиректора «Локомотива», за ту же сумму клуб способен приобрести хорошего голкипера из Европы.

«В нашей ситуации мы не можем платить такие деньги за верность. У него зарплата была €1,9 млн, мы ее сильно увеличили, но предложение другого клуба повторить не сможем», — заключил Кикнадзе.

Гилерме выступает за «железнодорожников» с 2007 года. В составе «Локомотива» он становился чемпионом России, трижды завоевывал Кубок России, а также стал обладателем Суперкубка России.

Ранее Гилерме заявил, что не видит усилий со стороны «Локомотива» по новому контракту.