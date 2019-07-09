Названы сроки восстановления хавбека сборной России Черышева

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, передает РИА «Новости».

Черышев травмировался в апреле, он получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Из-за травмы он пропустил концовку сезона, не сыграл в Кубке Испании и не принял участие в матчах сборной России против команд Сан-Марино и Кипра.

«Тренерский и медицинский штаб сборной России с Денисом на связи. Его восстановление проходит хорошо, контрольное МРТ показало значительную положительную динамику. Пока Денис занимается по индивидуальной программе, но уже через 1-2 недели он приступит к тренировкам в общей группе», — цитирует специалиста официальный твиттер сборной Россиии.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» договорилась с «Вильярреалом» о трансфере Черышева.