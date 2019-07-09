Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Стало известно, кто станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сообщает ТАСС.

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева. Об этом проинформировал источник, который знаком с ситуацией в команде.

«Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьев останется в тренерском штабе команды», — заявил он.

Кудашов включен в тренерский штаб российской команды с апреля 2018 года. Также в нынешнее время он входит в состав тренеров петербургского СКА, который тренирует Воробьев.

Ранее сообщалось, что критиковавшего Россию канадского хоккеиста назвали клоуном.